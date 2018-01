Serasa lança guia de como se evitar a inadimplência A Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos - , lança hoje o mais completo guia de orientação ao cidadão, o Guia Serasa do Consumidor - Saiba como evitar a inadimplência e garantir seu futuro, que será distribuído de graça em agências da Serasa. O Guia pretende contribuir para que o consumidor tenha melhores condições de administrar seu dinheiro, fazer negócios e compras, com responsabilidade, segurança, informação e garantir, assim, o seu futuro. A estabilidade da moeda, a mudança nos hábitos de consumo, a falta de uma educação financeira na cultura do país e o aumento da inadimplência verificado este ano, foram os fatores que impulsionaram a Serasa a elaborar o guia. O Guia Serasa do Consumidor pretende despertar nos consumidores a consciência de se planejar o futuro. Quando isso acontece não é só o bolso que agradece, mas também a economia do país, garantem os consultores do Guia.