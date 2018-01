Serasa lança quadrinhos de educação financeira infantil A Serasa ? Centralização de Serviços dos Bancos ? lança na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, uma história em quadrinhos dirigida a crianças na faixa etária de 7 a 11 anos, intitulada "Dinheiro não é brincadeira". A publicação será distribuída gratuitamente às escolas com o objetivo de contribuir na educação financeira infantil. A história foi elaborada pela educadora financeira Cássia D´Aquino e vem acompanhada de um manual de orientação ao professor. O lançamento será realizado às 18h30, na sede da Serasa (Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista, zona Sul). De acordo com a Serasa, a revista apresenta histórias em quadrinhos que abordam aspectos éticos e comportamentais envolvidos no ganho e uso do dinheiro. Os reflexos do descontrole orçamentário na vida de uma família, avalia o presidente da Serasa, Elcio Anibal de Lucca, cada vez mais estudados pelos especialistas, são profundos e causam desagregação, por isso é essencial investir em educação, sobretudo no ensino fundamental. "É uma contribuição do processo de responsabilidade social da Serasa, para que essa geração que está ingressando na escola cresça com maior preparo para lidar com as questões de consumo e ética acerca do dinheiro, e tenha uma relação mais saudável com suas finanças quando adulta", declara o presidente da entidade. Segundo a educadora financeira Cássia D´Aquino, por meio da educação financeira a criança tem chance de aprender, planejar gastos e consumir de um modo responsável. "O ensino de educação financeira, como tudo que diz respeito a educação, exige consistência e repetição. Por isso, quanto mais cedo se começa, maiores as chances de sucesso na construção de uma mentalidade responsável em relação ao dinheiro", argumenta. A publicação faz parte da série Serasa Cidadania.