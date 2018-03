Serasa mantém serviço para registro de cheques extraviados A Serasa, maior empresa do Brasil em análises econômico-financeiras, divulgou nota, a propósito do período de Carnaval, lembrando que possui um serviço 24 horas de informações sobre cheques roubados e extraviados. Quem perder o talão de cheques ou for assaltado deve entrar em contato com o serviço de informações Recheque, administrado pela Serasa, que atua em todo o território nacional. Segundo a empresa, o serviço funciona de segunda a segunda e também nos feriados, 24 horas por dia. O correntista que tiver os talões de cheques roubados ou extraviados pode registrar gratuitamente a ocorrência diretamente na Serasa, a qualquer hora e de qualquer lugar do Brasil, pelo telefone (011) 5591-0137. A Serasa torna a informação disponível ao comércio instantaneamente em todo o território nacional. O correntista, quando os bancos reabrirem, deve procurar sua agência para fazer a sustação dos cheques roubados ou extraviados. Criado em agosto de 1992, o Recheque é um sistema para proteção do cheque que mantém informações sobre cheques sem fundo, cancelados, sustados, roubados e extraviados. O serviço está disponível ao comércio e funciona 24 horas por dia com dados atualizados continuamente. A Serasa também divulgou algumas recomendações para reduzir os riscos por perda ou roubo de cheques: carregar apenas alguns cheques necessários aos pagamentos das despesas/compras do dia, separar o cheque de qualquer documento pessoal e apresentar sempre documentos aos comerciantes. Vale até mesmo exigir que ele verifique sua carteira de identidade. Essa é uma prática que, além de proteger o correntista, ajuda o lojista na identificação de cheques roubados. Os cheques devem ser sempre nominais e cruzados; nunca ao portador. Também para evitar o recebimento de cheques roubados e extraviados, diminuindo assim os riscos da inadimplência, os comerciantes devem alguns cuidados, como solicitar carteira de identidade do cliente, comparando a foto com o apresentante. Além disso, deve evitar outro tipo de documento, verificar o preenchimento correto do cheque - valor em algarismos e por extenso (reais) e data da emissão (dia, mês e ano); não aceitar cheques de terceiros, mesmo acompanhados da carteira de identidade, pois com o talão poderá ter sido roubado também o documento de identidade; comparar a assinatura do cheque com a do documento. Esta pode ser diferente, mas ajuda na identificação das características grafoscópicas do emitente. É importante também que os comerciantes consultem, por meio de convênio, diretamente a Serasa ou se utilizem de serviços oferecidos por instituições ligadas à única base de dados que reúne informações sobre cheques sem fundos, roubados e extraviados em todo o Brasil, o ACHEI-Recheque - Arquivo de Cheques Irregulares - Roubados e Extraviados, da Serasa.