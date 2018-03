Serasa: material de construção puxa alta do varejo Enquanto o comércio de veículos, motos e peças teve queda de 0,6% em novembro ante outubro (a segunda mensal consecutiva), as vendas de material de construção no Brasil mostraram reação e fizeram o movimento do varejo aumentar 0,6% em novembro em relação a outubro, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, divulgado hoje. No dia 25, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que os produtos de construção prosseguirão isentos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) por mais seis meses.