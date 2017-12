Serasa: número de protestos cai em janeiro O número de protestos caiu em janeiro, na comparação com janeiro de 2000, segundo levantamento da Serasa. Em janeiro de 2001, a queda do volume de protestos de pessoas físicas e jurídicas foi de 2,9%; houve 482 mil títulos protestados em janeiro, contra 496 mil no mesmo período do ano passado. A queda foi de 7,3% se forem considerados apenas os dias úteis. A redução registrada para os títulos de pessoa física no primeiro mês de 2001 foi de 11,1%, em comparação com janeiro de 2000, e o de empresas foi de 5,8%, na análise por dias úteis. Nessa mesma comparação, segundo o estudo da Serasa, a participação de pessoa física no total de títulos protestados, ao contrário do que foi registrado nos últimos meses, foi para 27,8% em janeiro de 2001, contra 28,5% em janeiro do ano passado.