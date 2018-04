Serasa: pedidos de falência voltam ao nível pré-crise

Segundo os analistas da Serasa Experian, as empresas têm preferido a recuperação judicial à falência. Os dados mostram que os requerimentos de recuperação judicial somaram 391 eventos nos seis primeiros meses deste ano, acima dos 137 de igual período do ano passado.

Quanto às recuperações judiciais deferidas - fase intermediária do processo de recuperação - houve 256 deferimentos no acumulado de janeiro a junho de 2009, e 90 no mesmo intervalo de 2008. Houve, ainda, 43 recuperações judiciais concedidas no período, acima das seis concessões observadas nos seis primeiros meses de 2008.

Sobre as recuperações extrajudiciais requeridas, foram registrados seis pedidos de janeiro a junho de 2009, um a mais que os cinco registrados no primeiro semestre do ano anterior.

Junho

Apenas no mês passado, foram registrados 224 pedidos de falência, ante 255 no mês anterior e 195 no mesmo período de 2008. As falências decretadas, por sua vez, somaram 71 eventos em junho deste ano. Em maio de 2009 foram 75 registros, e no sexto mês de 2008, 74.

Quanto às recuperações judiciais requeridas, foram registrados 57 pedidos em junho de 2009, contra 70 em maio, e 23 em junho de 2008. Segundo os analistas, o crescimento verificado na comparação anual, reflete os ajustes financeiros das empresas, diante da crise, com seus credores.

No que diz respeito às recuperações judiciais deferidas, no sexto mês deste ano houve 42 pedidos deferidos, acima dos 38 analisados em maio. Em junho do ano passado, foram somados 20 deferimentos.

O levantamento registrou sete recuperações judiciais concedidas em junho deste ano, abaixo das nove observadas em maio. Em junho de 2008 não foi verificada nenhuma concessão de recuperação judicial. Os analistas destacam que por serem etapas avançadas do processo, as recuperações deferidas e concedidas refletem a conjuntura anterior, ou seja, de pico da crise.

As recuperações extrajudiciais requeridas, somaram três eventos no sexto mês de 2009. Em maio do mesmo ano não houve nenhum pedido de recuperação extrajudicial, e em junho de 2008, verificou-se um requerimento. Em junho e maio de 2009, nenhuma recuperação extrajudicial foi homologada. No sexto mês de 2008, houve apenas uma homologação.