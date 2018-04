Serasa: pedidos de recuperação judicial quintuplicam A dificuldade na gestão financeira das empresas, sobretudo no último trimestre de 2008, levou o número de pedidos de recuperação judicial em janeiro a aumentar cinco vezes em relação ao mesmo mês do ano passado. Este ano, informou hoje a Serasa, 75 empresas já fizeram a solicitação em todo o País, número que vem crescendo desde novembro, quando foram registrados 39 pedidos. Em dezembro, foram 46 pedidos. De acordo com o assessor econômico da Serasa Carlos Henrique de Almeida, a menor oferta de crédito nos mercados doméstico e externo, os juros elevados e o aumento da inadimplência do consumidor afetaram a rentabilidade das empresas. Em janeiro, foram aceitos 40 pedidos de recuperação judiciais e quatro foram concedidos, enquanto no mesmo período do ano passado houve dez pedidos aceitos e uma concessão. Já o volume de falências requeridas iniciou 2009 apresentando queda de 10,1%, com 124 pedidos em janeiro, contra 138 no mesmo período do ano passado. Segundo Almeida, esse comportamento vem sendo visto desde a aplicação da nova Lei de Recuperação de Empresas, de junho de 2005, que estabeleceu um patamar mínimo de cobrança de 40 salários mínimos para que se seja feito o pedido de falência.