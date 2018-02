Serasa: procura das empresas por crédito cai em outubro

Ainda segundo o indicador, somente as grandes empresas registraram elevação na procura por crédito no mês passado, de 1,1% ante setembro. Na comparação com outubro de 2008, a ampliação foi de 11,2% e, no acumulado do ano, de 3,5%.

Entre as micro e pequenas empresas houve o maior recuo na procura por crédito ante setembro deste ano, de 2%, acima da queda registrada pelas empresas médias na mesma base de comparação, de 1,6%. Ambos os segmentos registraram diminuição na demanda por crédito ante outubro de 2008 (redução de 5,8% nas micro e pequenas empresas e de 4,6% nas médias) e no acumulado do ano até o mês passado (também de 5,8% para micro e pequenas empresas e de 4,6% para as companhias médias).

Regiões

O indicador Serasa Experian registrou queda na demanda das empresas por crédito em todas as regiões do País em outubro. O maior recuo ocorreu no Centro Oeste, de 3,1%, enquanto a menor retração foi apurada na região Norte, de 0,3%. Todas as regiões também registraram menor procura por crédito na comparação com outubro do ano passado e no acumulado do ano.

Por setor, a indústria registrou a maior queda na procura por crédito, de 4%, em relação a setembro. O setor de serviços foi a exceção, com aumento de 0,7% na demanda, enquanto o comércio teve retração de 3,6% na procura por crédito. Nas comparações com outubro do ano passado e no acumulado do ano, os três setores registraram menor procura por crédito.