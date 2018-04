Serasa: qualidade do crédito tem leve recuo no trimestre O Indicador Serasa Experian da qualidade de crédito do consumidor registrou leve queda, de 0,1 ponto, no segundo trimestre deste ano, para 78,9 pontos, ante 79 pontos apurados no primeiro trimestre. No mesmo período de 2008, o índice registrava 79,3 pontos. O indicador avalia, numa escala de zero a 100 pontos, a qualidade de crédito do consumidor: quanto maior a pontuação menor é a probabilidade de inadimplência.