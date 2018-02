Serasa: queda da inadimplência vai desacelerar em 2010 A queda do nível de inadimplência do consumidor brasileiro deve perder fôlego a partir do segundo trimestre de 2010, segundo informou hoje a empresa de análise de crédito Serasa Experian. Isso porque, segundo a entidade, o rápido aumento do endividamento ao longo dos últimos meses, para aquisição de automóveis e bens duráveis, não foi acompanhado de elevação, em magnitude semelhante, da massa de rendimentos. São considerados inadimplentes os consumidores com dívidas em atraso a mais de 90 dias.