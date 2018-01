Serasa registra recorde de atendimento Um levantamento nacional da Serasa (Centralização dos Serviços Bancários), empresa de informações e análises econômico-financeiras para negócios da América Latina, revela que o Serviço Gratuito de Orientação ao Cidadão registrou recorde de pessoas atendidas de janeiro a julho de 2001, apesar da inadimplência ter crescido no período. Foram atendidas 588.119 pessoas, o maior número já registrado pela empresa. De acordo com a Serasa, a primeira razão para o aumento é o próprio aumento da inadimplência, causado pela vigorosa elevação no nível da atividade econômica, sobretudo a partir do último trimestre de 2000. Esse resultado estendeu-se pelo primeiro trimestre deste ano, promovendo o alongamento nos prazos de recebimento de cheques pré-datados e a aceitação não tão criteriosa de empresas menos organizadas. O segundo fator para o aumento no atendimento refere-se ao comportamento do consumidor, que hoje procura renegociar suas dívidas ao mesmo tempo em que está mais cauteloso em assumir novos compromissos. A conjuntura econômica promoveu a retração do consumidor, que acabou priorizando o acerto de suas dívidas. Segundo o estudo, o número de pessoas atendidas de janeiro a julho deste ano é 42,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que tem a segunda maior marca, 412.394 pessoas. A pesquisa revelou ainda que nesse período cerca de 430,5 mil pessoas conseguiram regularizar suas pendências.