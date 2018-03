Serasa: varejo espera 2º melhor Natal desde 2005

O aumento médio previsto pelo comércio em 2009 para o faturamento é de 17%. O levantamento foi feito com mil varejistas de todo o País, entre os dias 16 e 23. Em 2008, a comemoração natalina não foi muito favorável para o varejo, por causa da crise econômica mundial. No período, 39% dos pesquisados esperavam a alta das vendas, 32% esperavam estabilidade e 29% previam redução.

As grandes companhias são as que registram o maior otimismo em relação ao faturamento no Natal este ano, com 84% dos empresários partilhando o otimismo. Os que apostam na repetição do resultado do Natal anterior são 13% e os que avistam espaço para recuo são apenas 3%.

Em seguida, aparecem as médias empresas, com 63% apostando em faturamento maior neste Natal, 26% esperando o mesmo resultado e 11% prevendo um decréscimo. As pequenas empresas são as mais cuidadosas. Quarenta e oito por cento aguardam faturamento maior que no Natal de 2008, enquanto 34% dos entrevistados apostam no mesmo resultado e 18% no declínio.

Nas regiões, o Centro-Oeste tem a melhor expectativa para o Natal. Sessenta e oito por cento dos varejistas da região esperam vendas maiores, enquanto 22% aguardam a repetição do resultado do Natal de 2008 e 10% preveem queda. A retomada dos preços das commodities (matérias-primas) locais impulsiona o comércio.

Em seguida, aparecem o Nordeste e o Norte, com 57% dos entrevistados esperando aumento no faturamento. O Sudeste vem logo depois, com 55%. Já o Sul é a região menos otimista, com 40% dos varejistas prevendo alta do faturamento.