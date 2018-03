Serasa: varejo mostra estabilidade em setembro A atividade varejista mostrou estabilidade em setembro, após sete meses consecutivos de crescimento, segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. A expectativa da entidade, no entanto, é de que o comércio volte a registrar taxas mensais de crescimento, ainda que menos intensas do que a média registrada no período de maio a agosto, de 1,1%. Isso por causa do fim do ciclo de relaxamento monetário e retirada dos estímulos fiscais anticrise. Na comparação com setembro de 2008, a atividade varejista mostrou elevação de 5,6%, a segunda maior taxa do ano, perdendo apenas para agosto de 2009, quando o avanço foi de 6,3%. No acumulado do ano, o indicador registra avanço de 4,4%, liderado pelo setor de móveis, eletroeletrônicos e informática, que cresceu 10,1%.