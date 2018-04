Serasa: vendas crescem 8,5% no Dia das Crianças As vendas do comércio no Dia das Crianças cresceram 8,5% em 2006 no País, em relação à mesma data no ano passado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Serasa, que destacou como fator determinante os negócios de última hora. Na cidade de São Paulo, o crescimento foi de 8,2% no feriado de quinta-feira. Quanto ao período de 6 a 12 de outubro, a companhia de análise de crédito verificou que as vendas aumentaram 2% no comércio brasileiro. Somente na capital paulista, o crescimento foi de 2,5%. De acordo com a Serasa, como termômetro para o Natal, o Dia das Crianças de 2006 superou as expectativas do varejo para a data. Esperava-se, segundo a companhia, aumento das vendas em relação ao ano passado, mas em um ritmo menor. Na avaliação dos técnicos da Serasa, as promoções do varejo, o crédito competitivo, a melhoria do emprego e o aumento da renda "alavancaram" as compras para a data neste ano. "O comércio trabalhou com promoções que adequaram preços e facilidades de pagamento às necessidades do consumidor, com postergação da entrada dos financiamentos para datas que coincidam com as próximas parcelas do 13.º salário e prazos mais longos para pagamento", destacaram.