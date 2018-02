Serasa: vendas do varejo cresceram 9,6% em 2007 As vendas do comércio varejista nacional tiveram alta de 9,6% em 2007, na comparação com 2006, a maior alta contabilizada desde 2001. É o que revelou Indicador Serasa de Atividade do Comércio. O melhor desempenho foi verificado no varejo especializado, com crescimento de 12,3%, na mesma base de comparação. As vendas dos hipermercados, supermercados e do varejo de alimentos e bebidas (mercearias, açougues, quitandas, distribuidoras de bebidas, entre outros) subiram 6,6% no período. Para a instituição, o bom desempenho do comércio no ano passado foi impulsionado pelo crédito e pelo estabelecimento de prazos mais longos para o pagamento. Em dezembro do ano passado, em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas do varejo cresceram 8,6%, segundo o indicador. No varejo especializado, a alta foi de 12,1%, enquanto nos hipermercados, supermercados e varejo de alimentos e bebidas a expansão foi de 5,2%. A Serasa destaca, ainda, o aumento da massa salarial, do emprego formal e a estabilidade da inadimplência como fatores que impulsionaram o aumento do crédito, estimulando, também, o crescimento do comércio no ano passado.