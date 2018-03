Serasa: vendas no Natal cresceram abaixo do esperado

Em levantamento divulgado no início do mês, a maior parte dos mil varejistas entrevistados em todo País acreditava que o Natal deste ano seria semelhante ao de 2005, quando as vendas cresceram 6%. O resultado de 2009 ficou abaixo dos crescimentos registrados em 2006 (5,6%) e 2007 (5,3%) e só superou o alcançado em 2008, fase de agravamento da crise financeira mundial, quando foi registrado um aumento de 2,8% nas vendas.

A pesquisa da Serasa Experian indica ainda que, no fim de semana anterior ao Natal, entre 18 a 20 de dezembro deste ano, as vendas no País aumentaram 6,8% em relação a período análogo do ano passado, de 19 a 21 de dezembro de 2008.

São Paulo

Na cidade de São Paulo, as vendas cresceram 3,5% no fim de semana anterior ao Natal. A capital paulista registrou alta também na semana do Natal, quando as vendas cresceram 4% ante o mesmo intervalo do ano passado. Em 2008, as vendas na capital paulista tiveram alta de 1,1% na semana anterior ao Natal.

Na avaliação da Serasa Experian, as promoções do varejo, aliadas às melhores condições de crédito, foram responsáveis pelo crescimento das vendas no período. Os economistas da entidade ressaltam ainda que, com o arrefecimento da crise financeira mundial, o consumidor está menos inadimplente e tem consumido mais. "O novo valor do salário mínimo, a ser pago a partir de janeiro, na sequência do 13.º salário, deu um fôlego extra às vendas parceladas", destacou em comunicado a empresa. O NAC tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian.