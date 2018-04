Sercomtel oferecerá telefonia fixa no Paraná O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a Sercomtel Telecomunicações a explorar o serviço telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional em 97 municípios do Estado do Paraná (que formam a área de numeração 43 do plano geral de códigos nacionais). A empresa também recebeu autorização para oferecer longa distância internacional a partir dos municípios de Londrina e Tamarana. Segundo a Anatel, a Sercomtel ganhou o direito de requerer novas licenças após cumprir antecipadamente as metas de universalização previstas para dezembro de 2003. "A assinatura dos Termos de Autorização e do Aditivo ao Contrato de Concessão deverá ocorrer nos próximos dias, mas a empresa só poderá começar a oferecer os serviços após a publicação dos extratos dos termos (de Autorização e Aditivos) no Diário Oficial da União."