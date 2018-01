Sérgio Darcy diz que denúncia contra Meirelles é "plantada" O diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central, Sérgio Darcy, afirmou há pouco que o presidente da autoridade monetária, Henrique Meirelles, está trabalhando normalmente e tem se mostrado tranqüilo com relação à denúncia do Ministério Público. Darcy observou que o mercado não se abalou com a notícia de que a Procuradoria-Geral da República quer processar o presidente do BC. Darcy disse não saber que ontem Meirelles saiu do Ministério da Fazenda uma hora depois de terminar almoço com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e por uma porta nunca usada. Apesar disso, ao ser questionado se essa forma de fugir da imprensa seria uma confissão de culpa, ele respondeu que não. O diretor do BC afirmou também que quem tem que resolver sobre a autonomia do Banco Central é o Congresso Nacional e que o governo tem feito um trabalho técnico, mostrando a queda das taxas de juros em países onde a autonomia do BC foi adotada. Ele afirmou ainda, queixando-se da imprensa, que no Brasil está havendo uma inversão da presunção de inocência, onde o acusador tem que provar a culpa. "Aqui você tem que provar que é inocente", disse. De acordo com Dary, isso desestimula profissionais a trabalharem no BC. "Só se pode considerar alguém culpado após (a sentença) transitar em julgado". Darcy lembrou ainda que o ex-secretário geral da Presidência, Eduardo Jorge Caldas, está entrando na Justiça contra políticos que o acusaram. "Acho que o Ministério Público no Brasil tem um importante papel, mas tem alguns padrões que devem ser observados", afirmou Darcy em entrevista concedida na sede do Instituto Brasileiros de Executivos de Finanças (Ibef).