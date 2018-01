Série 'A Reconstrução do Brasil' retrata a reforma do Estado

Neste domingo, o tema da reportagem especial da série A reconstrução do Brasil é a reforma do Estado. A reportagem- a sétima da série - diz que, para ganhar agilidade e prestar serviços de melhor qualidade, o governo terá de promover um "choque de gestão" e reinventar as relações de trabalho no setor público. Além disso, a reportagem discute os obstáculos que o governo terá de enfrentar para promover a reforma e apresenta as principais medidas que devem ser adotadas para melhorar o desempenho da máquina administrativa e modernizar o Estado.

Lançada pelo Estado em setembro, a série “A reconstrução do Brasil” pretende oferecer uma contribuição para o debate sobre os grandes desafios do País pós-impeachment e apresentar soluções para a atual crise política, econômica, ética e social. Desde o seu lançamento, a série abordou seis temas de alto impacto na vida das empresas e dos cidadãos – a reforma constitiucional, a reforma política, o equilíbrio das contas públicas, os privilégios do funcionalismo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. As reportagens estão reunidas numa página criada pelo Estado. A página traz também um conjunto de entrevistas exclusivas e a repercussão das propostas com líderanças nacionais.