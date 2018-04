Serra decola e mercados se animam O mercado vinha se conformando com o fato de ter de escolher um dentre os dois presidenciáveis de oposição que lideram as pesquisas de intenção de votos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Ciro Gomes (Frente Liberal). Mas, depois de uma semana sem a divulgação de novos dados, e com o lançamento do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, a diferença de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos investidores, para o segundo colocado diminuiu dramaticamente. De acordo com os números do Vox Populi, a diferença entre Serra e Ciro é de dez pontos, enquanto o Ibope registra diferença de quatro pontos. A margem de erro, metodologia e dias pesquisados explicam a disparidade dos resultados. De qualquer forma, como os principais elementos de pessimismo no mercado são a crise internacional e a desconfiança quanto à sucessão presidencial, as pesquisas têm um efeito positivo sobre os negócios. Mas a postura dos investidores, apesar do otimismo, ainda é muito cautelosa. Faltam mais de cinco semanas para a eleição e a redução da vantagem de Ciro sobre Serra se deveu tanto pela ascensão de um como pela queda do outro. Ou seja, Serra ainda está abaixo de 20% das intenções de votos e precisa conquistar mais eleitores e Ciro também pode reagir e recuperar posições. Mesmo assim, as últimas medidas do governo para controlar o câmbio também agradaram e trouxeram algum alívio aos investidores, independentemente do cenário eleitoral. A viagem dos principais membros da equipe econômica do governo a Nova York rendeu o compromisso das maiores instituições financeiras internacionais de manutenção dos negócios com o País nos atuais níveis. Além disso, para suprir a forte demanda no mercado de câmbio, o Banco Central (BC) definiu a meta de leiloar US$ 100 milhões diários em linhas de financiamento complementares para exportadores. E os números das contas externas têm sido muito melhores do que as previsões no início do ano. Mas, o dólar continua pressionado, em grande parte, por causa da postura dura do BC e dos investidores no leilão de rolagem dos títulos cambiais com vencimento na próxima segunda-feira. O BC não aceitou as propostas das instituições, que já não têm tanto interesse em manter títulos cambiais, e a queda-de-braço se estende pelo menos por hoje. A expectativa do mercado é que a rolagem seja apenas parcial, o que pode trazer pressão sobre o dólar. Por outro lado, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem mantendo tendência de alta há vários dias. Desde o dia 20 de agosto, o índice da Bolsa já subiu 11,96%. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1330 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,23% em relação às últimas operações de segunda-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 20,500% ao ano, frente a 20,790% ao ano segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,71% em 10371 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,06% (a 8824,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -caiu 3,16% (a 1347,78 pontos). O fechou a US$ 0,9818; uma queda de 0,04%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,41% (386,96 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.