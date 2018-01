Serra defende lista de preços mundial de remédios O governo brasileiro defendeu ontem a criação de uma lista mundial de preços de remédios. A proposta foi apresentada na reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra. O objetivo é a formação de um banco de dados com preços de medicamentos em diferentes países. "Dessa forma, seria possível comparar os valores praticados pelos laboratórios em diferentes partes do mundo", explicou o ministro da Saúde, José Serra. Segundo ele, com a lista, países em desenvolvimento teriam a possibilidade de comprar medicamentos mais baratos, já que saberiam qual o valor praticado no mundo. O problema é que os fabricantes contam com a exclusividade da patente e de comercialização do produto. "A diferença de preços de um mesmo remédio pode ser de até 100% entre países", afirmou o ministro, que participou da reunião. Serra reconhece que a proposta não agrada às empresas multinacionais, já que elas preferem negociar os preços de seus produtos com cada país. "Defendemos a divulgação das informações para todos os países, principalmente sobre as drogas antiaids", afirmou.