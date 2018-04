Serra deve ocupar temporariamente 3º lugar, avalia Bank of America O candidato do governo, José Serra (PSDB), poderá aparecer por algum tempo em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, atrás do candidato Anthony Garotinho (PSB). O alerta é do Bank of America e leva em conta a pequena exposição de mídia que Serra terá nas próximas semanas, ao mesmo tempo em que a exposição de Garotinho aumentará por conta de seu programa eleitoral que começa a ser veiculado na TV, no próximo dia 16. Em relatório enviado aos clientes, o banco destaca que o atual cenário político e a eventual terceira colocação do candidato governista devem reforçar a volatilidade do mercado financeiro, mas que ainda é cedo para se fazer qualquer tipo de avaliação conclusiva sobre a campanha eleitoral. "A campanha está longe do fim: logo entrará em nova fase com o início da campanha oficial na TV e com os debates entre os presidenciáveis. Dessa forma, o candidato do governo ainda tem boas chances de reverter essa percepção negativa, ainda no primeiro turno", afirma o Bank of America no documento. "Além disso, o segundo turno é outra eleição, onde as coligações serão reorganizadas e onde o voto útil pode fortalecer o candidato governista. Foi assim em outras eleições, quando Lula começou a campanha com ampla vantagem e acabou perdendo", acrescenta.