Serra diz que O?Neill não conhece nada sobre Brasil O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, disse hoje que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Paul O?Neill não conhece nada sobre o Brasil, ou se conhece, tem preconceitos contra o País. "Ele deve estar impactado pelo caso da Enron, decorrente da fiscalização frouxa do governo e do Congresso norte-americanos". Oneil afirmou na sexta-feira que se os políticos brasileiros fossem iguais aos empresários, as taxas de juros do País poderiam cair para 6%. Serra participou do Congresso estadual do PSDB em Imbé, no Rio Grande do Sul. Ele também insistiu nas alianças que garantam não só a eleição mas também a governabilidade. Recusou-se a comentar a declaração de Tasso Jereissati, de que aliança deve discutir todos os cargos, inclusive cabeça de chapa. Também advertiu para o que chamou de risco de populismo de esquerda, e nas inércias da força do atraso, sem citar seus adversários na campanha política. "A análise de quem são essas forças deve ser feita pelos analistas políticos", disse. Lula concorda com O?Neill Em Porto Alegre, o provável candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, concordou com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Paul O?Neill, para quem o Brasil paga juros altos porque o mercado receia a corrupção, a insegurança e a falta de respeito à lei. "Faz 10 anos que nós falamos isso" disse Lula.