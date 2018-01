Serra diz que sobrevalorização do real é um equívoco O candidato derrotado à Presidência pelo (PSDB), o ex-ministro José Serra, disse hoje a que a atual sobrevalorização do real em relação ao dólar "é um equívoco." Ressaltando que suas palavras não se referem "a este governo, especificamente", ele considerou que o Brasil, a médio e longo prazo, precisa ter uma taxa de câmbio mais competitiva, se quiser um desempenho melhor nas exportações. De acordo com ele, o que deu palestra no Rio, Brasil já começa atingir níveis de sobrevalorização de moeda semelhantes ao que se registrava no período anterior ao do Plano Real, em 1994. Para ele, o Brasil perde oportunidade de manter o câmbio mais desvalorizado, "o que, em uma economia mais aquecida, seria mais difícil manter".