Serra diz ter investido R$ 20 bilhões em 2009 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou hoje, durante balanço de sua gestão em 2009, que o Estado conseguiu manter o nível de investimentos públicos, mesmo diante dos efeitos da crise econômica mundial. "Conseguimos manter um nível de investimentos públicos muito elevado, de R$ 20 bilhões. Isso gerou mais de 800 mil empregos diretos e indiretos", disse em entrevista ao programa semanal "Conversa com o Governador", transmitido via internet. O áudio está disponível no site do governo do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br).