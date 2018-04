Serra e Mantega propõem adiar pagamento do Simples O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o governador do Estado de São Paulo, José Serra, apresentaram hoje a proposta de postergação do pagamento do Simples por 30 a 60 dias. Segundo o ministro, o assunto foi discutido durante a reunião no fim desta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Como o Simples é compartilhado com Estados e municípios, além da União, o governo vai buscar apoio dos governadores e prefeitos para aprovação da medida pelo Conselho de Gestão do Simples. Segundo Mantega, a medida pode ajudar as micro e pequenas empresas com capital de giro e, se aprovada, poderá ser implementada rapidamente, já em dezembro, bastando apenas a decisão do Conselho de Gestão. O governador de São Paulo disse que a proposta é "perfeitamente viável" e vai melhorar as condições de capital de giro das empresas no fim do ano e no início de 2009. Segundo ele, essa é uma medida anticíclica e está na direção certa. De acordo com Serra, o Simples arrecada por ano R$ 23 bilhões. O ministro Mantega destacou que, na reunião, eles discutiram a política econômica e a situação do Brasil diante da crise financeira internacional. Ele lembrou que o governo federal e o governo do Estado de São Paulo implementaram juntos, pelo Banco do Brasil e pela Nossa Caixa, uma linha de financiamento para as montadoras. Segundo Mantega, a medida foi bem sucedida. O ministro disse que a economia brasileira está reagindo bem e que a atuação do Estado com medidas pró-crescimento (anticíclicas) é importante para a manutenção do crescimento. Mantega reafirmou a previsão de crescimento de mais de 5% em 2008 e de 4% em 2009.