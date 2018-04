Serra não comenta denúncia sobre propina O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, não teve compromissos de campanha hoje nem respondeu aos telefonemas de jornalistas para comentar a denúncia, feita na edição deste fim de semana da revista Veja, na qual o economista Ricardo Sérgio de Oliveira é acusado de ter pedido propina para montar o consórcio que, em 1997, comprou a antiga estatal Vale do Rio Doce. Em conversas com tucanos ontem, já na expectativa da publicação da reportagem, Serra garantia não haver motivos para preocupação. O presidente do PSDB, José Aníbal, criticou a reportagem "baseada em suposições". De acordo com ele, tudo não passa de uma tentativa de atingir os tucanos e a candidatura de Serra. "Cabe a Ricardo Sérgio esclarecer. O governo e o partido não têm o que temer. Que se apure. Não pesa sobre o presidente Fernando Henrique nenhuma suspeita de atos ilícitos ou que desabonem sua conduta em relação aos princípios éticos e morais?. disse.