Serra: não tomamos decisão sobre Nossa Caixa Apesar da expectativa, os governos federal e do Estado de São Paulo não anunciaram hoje o fechamento do negócio da venda da Nossa Caixa para o Banco do Brasil (BB). Após a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador de São Paulo, José Serra, informou que não houve decisão sobre o negócio. Ele ponderou que a negociação está sendo levada pelo BB e pela Nossa Caixa. "Não está sendo levado no plano político", afirmou o governador, em rápida entrevista concedida após a reunião com Lula e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo Serra, essa negociação não cabe no plano político. "Esse é um assunto delicado porque envolve o mercado de ações, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e nós não tomamos nenhuma decisão a esse respeito, porque não cabe tomar, porque não está em instância política", disse. De acordo com Serra, criou-se a expectativa de que a reunião no Planalto hoje era para decidir o negócio, mas na realidade, disse ele, não há nada a comentar. Já o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a decisão de fazer uma fusão entre o BB e a Nossa Caixa foi tomada no passado e um fato relevante já foi divulgado. Ele informou que não há necessidade de aprovação da Medida Provisória (MP) 443 para a venda da Nossa Caixa ser fechada. Mantega disse que o que está em discussão são questões técnicas e admitiu que ainda falta definir o valor da operação, em que condições será feito o pagamento e quais os ativos que permanecem no banco. "Caberá à Nossa Caixa e ao BB se manifestarem", disse.