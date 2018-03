Serra pede Couromoda para consumidores e Furlan apóia O prefeito de São Paulo, José Serra (PSDB), aproveitou hoje a abertura da 32ª Couromoda, feira do setor de calçados e artefatos de couro voltada para lojistas e atacadistas, que acontece até sexta-feira no Centro de Exposições do Anhembi, na capital paulista, para solicitar aos dirigentes do setor a realização de uma feira similar, de lançamento de produtos, exclusiva para consumidores. "Lamento essa feira não ser aberta ao público. Seria interessante que organizassem uma feira exclusiva para o público", manifestou o prefeito. "Teríamos movimento recorde, com a venda dos produtos, algo muito bom para fabricantes, expositores, consumidores e a própria Prefeitura de São Paulo", adicionou. O pedido ganhou apoio do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, que afirmou que muitos dos produtos expostos na Couromoda, voltados para a exportação, não são conhecidos pelo consumidor brasileiro. A Couromoda conta com a presença de 1,1 mil expositores de calçados, artefatos, artigos esportivos, confecções e acessórios de moda, distribuídos em 50 mil metros quadrados de área da feira. A estimativa dos organizadores é de que a feira receberá 60 mil visitas, durante os cinco dias de funcionamento e, de acordo com o governo do Estado de São Paulo, 15 mil empregos diretos e indiretos serão criados na capital paulista com a realização do evento.