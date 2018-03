Serra se diz 'sócio' de nova linha da Ford em Taubaté

"No começo do governo do presidente Fernando Henrique, quando eu era ministro do Planejamento, nós adotamos uma política para a indústria automotiva brasileira. Naquele momento, a Ford estava arrumando as malas para ir embora do Brasil, por causa das condições de competitividade." Segundo Serra, ele assumiu um papel fundamental para a permanência da empresa no País. "Devo dizer que eu fui o principal impulsionador e fizemos uma medida provisória que criou um novo regime de incentivos ao setor, do ponto de vista tributário e de comércio exterior. Portanto eu me sinto também, não só governador, como homem público, mas também sócio deste projeto."

A produção do novo motor, que é fabricado com bloco, cabeçote e cárter de alumínio, tem como destaque o baixo peso, alta performance, baixo consumo e baixa emissão de poluentes. De acordo com a Ford, o novo motor de 16 válvulas gera uma potência de 115 cavalos a 5.750 rotações por minuto com álcool e 110 cavalos a 6.250 rotações por minuto com gasolina. Para que o motor pudesse ser fabricado, a Ford recebeu investimentos de R$ 600 milhões, anunciados pela montadora no início deste ano. Além do investimento, o aumento na produção motivou também a contratação de 278 novos funcionários.

Atualmente, técnicos da Ford estão realizando o "try-out", termo empregado para testes de pré-produção que verificarão eventuais necessidade de ajustes durante as etapas da linha de produção. "A linha Sigma representa um grande passo em relação ao avanço em sustentabilidade e economia para atender às exigências do mercado" , declarou o presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira.

O Complexo Industrial de Taubaté tem dois mil funcionários em área total de 819 mil metros quadrados (sendo 100 mil metros quadrados de área construída). Além dos motores, a unidade também é responsável pela produção de transmissões, em três turnos de trabalho. A unidade conta ainda com uma fundição de cabeçote para o motor. Em quase 40 anos de atividades, a fábrica já produziu mais de 4,3 milhões de motores, cerca de metade deles exportados para os EUA, Argentina e Venezuela. A expectativa da montadora é de se chegar à fabricação de 150 mil unidades do novo motor por ano.