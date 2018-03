Serra: um trimestre é pouco para avaliar economia O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), contemporizou hoje ao analisar o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do País no terceiro trimestre, que veio abaixo do esperado. De acordo com Serra, um trimestre apenas não é suficiente para analisar o desempenho da economia. "É muito curto prazo e o dado vem com defasagem", afirmou. Ele disse, porém, que a maior preocupação se refere aos investimentos. "Os investimentos privados não foram retomados na sua plenitude. Sem isso, o País não cresce. Talvez, a questão do PIB esteja relacionada à intenção ainda tímida de investimentos", avaliou.