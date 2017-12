Serramby poderá disputar Banda E A Serramby pode ter sido criada como veículo para que o Opportunity e a Brasil Telecom disputem a banda E, no caso de a Telecom Italia (TIM) ganhar o leilão da banda D na região dois (área da Brasil Telecom na telefonia fixa). A avaliação é da analista do BES Securities, Carolina Gava. Ela lembra que, pelas regras do edital, duas proponentes que tenham ligação entre si não podem levar as bandas D e E numa mesma área. Como a Serranby tem controle majoritário do Opportunity, com Brasil Telecom detendo menos de 20%, não classificaria conflito com as normas estabelecidas pela Anatel. Em princípio, essa regra está suspensa pela liminar concedida semana passada em Brasília, mas a criação da Serranby seria uma forma de se precaver contra a eventual cassação da liminar.