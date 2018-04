Serviço amplia opções para pagamento de contas O pagamento de contas em estabelecimentos comerciais é a mais nova opção do mercado. Um convênio firmado entre a Nossa Caixa, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e a Associação Comercial de São Paulo permite que os estabelecimentos comerciais associados atuem na prestação de serviços bancários. Numa primeira fase, as lojas cadastradas no programa poderão receber pagamento de contas de água, luz, telefone e gás. No momento, o atendimento eletrônico das lojas ainda está em fase de teste. Mas a expectativa, segundo dados da Assessoria de Imprensa da Nossa Caixa, é que em aproximadamente um mês o leque de opções seja ampliado e até o fim deste ano boa parte dos 25 mil estabelecimentos associados da capital esteja prestando o serviço. Não é preciso ser correntista da Nossa Caixa para fazer o pagamento por esse sistema. A única exigência é que, nesta primeira fase, a quitação seja feita em dinheiro. Dentro de alguns meses, a Nossa Caixa pretende ampliar o atendimento e começar a receber taxas de serviços de automóveis, como IPVA e licenciamento, e fichas de compensação próprias e de outros bancos, até a data de vencimento. Nessa nova etapa, o cliente poderá pagar as contas em dinheiro, cheque ou cartão de débito. Na fase seguinte, de maior expansão do programa, os usuários terão acesso também a serviços da Nossa Caixa, como envio de proposta de abertura de conta corrente ou caderneta de poupança.