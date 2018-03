Serviço de 'butique financeira' cresce na crise

Estatísticas oficiais não existem, mas o mercado estima que os gestores independentes de patrimônio sejam responsáveis pela intermediação financeira de algo como de R$ 50 bilhões a R$ 70 bilhões, volume que corresponde a menos de 10% do mercado. Nos Estados Unidos, os independentes já são maiores do que a área de private banking dos bancos: cerca de 70% dos recursos privados da alta renda estão sob sua gestão.

"A proliferação dessas consultorias reflete o fato de que o capitalismo brasileiro está funcionando", avalia José Guimarães Monforte, presidente da Pragma Patrimônio, gestora criada há dois anos a partir da experiência da Janos, family office que nasceu para gerir o patrimônio dos fundadores da Natura. A Pragma é um single family office (escritório de uma única família) que virou multi. "Mas somos mais do que um multifamily office, pois fazemos gestão de patrimônio e não só alocação de investimento."

Hoje, a gestora comandada por Monforte administra a fortuna de seis famílias, entre as quais as dos donos da própria Natura e também do Grupo Martins. A empresa não estabelece um limite rígido para admitir um cliente, mas mira quem tem acima de R$ 30 milhões em ativos, líquidos ou não. A Pragma está entre as maiores do mercado. No mesmo patamar para cima, está a área de gestão de patrimônio da Gávea Investimentos - que no início de setembro se associou à mesma área da Arsenal, criando a Gávea Arsenal Gestão de Patrimônio. Dentre as grandes, há ainda a GPS e a Reliance, que trabalham com um volume maior de clientes. "Esse mercado está crescendo e devemos ver mais consolidação pela frente", acredita Monforte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.