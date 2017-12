Serviço de crédito apura número maior de exclusões em cadastro O Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) informou hoje que o número de CPFs excluídos de seu cadastro superou, pela quarta vez no ano, a quantidade de documentos incluídos nos registros da empresa durante os dez primeiros dias de maio. Foram retirados 678.993 nomes da lista, contra 672.227 inclusões, um saldo positivo de 6.766 registros. Os levantamentos anteriores nos quais foram verificadas mais exclusões que inclusões ocorreram nos primeiros dez dias de janeiro, no total do mês de janeiro e nos primeiros dez dias de abril. De acordo com o presidente em exercício do SPC Brasil, Araken de Carvalho Novaes, o movimento é considerado natural para os primeiros dez dias de maio e decorre do fato de que os consumidores queriam estar aptos para assumir contas relacionadas ao Dia das Mães. Em relação ao mesmo período de 2004, as exclusões aumentaram 22,91% e as inclusões caíram 0,1%. Na comparação com os dez primeiros dias de abril, tiveram alta tanto inclusões (6,05%) quanto exclusões (12,24%). Ele ressaltou, porém, que as consultas ao cadastro da SPC Brasil, que atingiram 4.279.885 no período, não atingiram as expectativas dos lojistas para a data comemorativa. O número foi 19% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 5.283.199 averiguações foram realizadas. Porém, o número de consultas foi 16,52% superior ao verificado nos primeiros dez dias de abril. O destaque do levantamento dos primeiros dez dias de maio do SPC Brasil ficou para as regiões Norte, Sudeste e Sul, que apresentaram saldo positivo entre exclusões e inclusões. As regiões Nordeste e Centro-Oeste registraram mais entradas que saídas no cadastro.