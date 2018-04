Serviço gratuito da Serasa orienta cidadão Regularizar uma anotação registrada nos cadastros de restrição ao crédito não é tarefa tão difícil como podem pensar os consumidores. O próprio cidadão inadimplente pode regularizar suas pendências sem precisar contratar serviços de terceiros e quitar suas dívidas diretamente com os fornecedores. A Serasa disponibiliza o Serviço Gratuito de Orientação ao Cidadão em suas agências em todas as capitais e principais cidades do Brasil. Os Serviços de Orientação ao Cidadão da Serasa estão localizados sempre em prédios que oferecem segurança e privacidade ao cidadão, além de instalações equipadas com sistema informatizado integrado, que agiliza o atendimento. Site tem o mais completo Guia sobre como evitar a inadimplência A Serasa oferece em seu site (veja link abaixo) o mais completo guia sobre a inadimplência, o Guia Serasa de Orientação ao Cidadão ? Saiba como evitar a inadimplência e garantir seu futuro. O Guia pretende contribuir para que o consumidor tenha melhores condições de administrar seu dinheiro, fazer compras e negócios, com responsabilidade, segurança, informação e garantir, assim, o seu futuro. O objetivo é que todas as camadas socioeconômicas tirem proveito das suas informações. A inadimplência não interessa a ninguém. Ela é uma das principais formadoras de taxas de juros aos consumidores e desestimula o crescimento dos negócios. A empresa oferece também orientação completa em seu site para quem está com cheque sem fundo no mercado, título protestado, anotação de ação judicial e anotação de dívida vencida. Interessado deve ir a uma Agência Serasa Para efetuar a consulta nas instalações da Serasa, o próprio interessado deve comparecer à Serasa de sua localidade, com RG ou CPF, ou enviar um procurador com firma reconhecida. Para receber informações sobre endereços da Serasa basta ligar (011) 5591-0137. Veja abaixo as dicas da Serasa para regularizar pendências: Dicas para regularizar pendências Anotação de Cheques sem Fundos CCF - Banco Central - Procurar a Agência do Banco indicado como apresentante da ocorrência de cheque sem fundos. - Solicitar ao Banco informações sobre o número, valor e data do cheque que foi apresentado por duas vezes, sem que houvesse saldo na conta corrente para pagamento. - Em seguida, verificar nos canhotos de cheques em seu poder para quem foi emitido o cheque. Procurar a pessoa ou a empresa, a fim de regularizar o débito e recuperar o cheque. - De posse do cheque, preparar uma carta, conforme orientação do gerente da sua conta no Banco que informou a ocorrência de cheque sem fundos. Juntar o original do cheque recuperado, recolher no Banco as taxas pela devolução do cheque e protocole uma cópia dos documentos entregues ao Banco para regularização no Banco Central. - Para regularização no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos ? CCF, o correntista deve acompanhar e obter o protocolo da comunicação de regularização do seu Banco para o Banco do Brasil, encarregado pelo Banco Central de Processar a atualização do arquivo de CCF. - A regularização de cheques sem fundos só ocorre após o Banco do Brasil enviar o comando específico para a Serasa, por meios magnéticos. Anotação de Título Protestado - O consumidor deve dirigir-se ao cartório que registrou o protesto e solicite uma certidão, a fim de obter os dados de quem o protestou. - Comunique-se com quem o protestou, regularize o débito e peça uma carta indicando que a dívida foi regularizada. - Reconheça a firma da pessoa/empresa, retorne ao cartório onde consta o registro do protesto e solicite o seu cancelamento. - Após o cancelamento do protesto no cartório, entregue a certidão na Serasa para a baixa da anotação em seus arquivos. Anotação de Ação Judicial - Execução de Título Judicial e Extrajudicial, Busca e Apreensão de Bens, Falência e Concordata - Para a regularização desse tipo de anotação, certifique-se de que o processo já foi julgado em juízo e que se encontra arquivado ou extinto. - A certificação é obtida por meio de cópia do despacho do juiz ou de certidão emitida pela Vara Cível onde o processo foi distribuído. - De posse da comprovação da existência de embargo à execução, penhora ou extinção do processo, entregue-a na Serasa. Anotação de Dívida Vencida - Pendência Bancária ou Financeira - Para a regularização desse tipo de anotação o Cidadão deve procurar a instituição ou empresa credora, que enviará comando específico para a Serasa executar a baixa da anotação. Prazo para Regularização das Anotações na Serasa - Após a entrega do documento necessário para baixa da Anotação, diretamente na Serasa, o prazo para exclusão da informação no sistema será de 5 (cinco) dias úteis, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11/09/90). Veja algumas situações que geram anotação negativa na Serasa Cheques sem Fundos CCF - Banco Central Se o Cidadão emitir um cheque sem fundos e este for devolvido duas vezes pelo Banco, seu nome passará a fazer parte do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, do Banco Central. O dado será repassado para a Serasa, que o disponibilizará às empresas e instituições que concedem crédito, na maioria dos casos por meio de vendas a prazo. Protesto de Título em Cartório Se, por qualquer motivo, o Cidadão deixar de pagar uma dívida assumida e quem concedeu o crédito protestar o débito em cartório, este fato será comunicado pelo Cartório de Protestos à Serasa, que armazenará a informação em seu Banco de Dados e a disponibilizará às empresas e instituições que concedem crédito. Ação Judicial - Execução de Título Judicial e Extrajudicial, Busca e Apreensão de Bens, Falência e Concordata Se o Cidadão estiver como réu em uma ação distribuída que se refere à execução de dívida ou de busca e apreensão de bens ou, ainda, se for pedida a falência de uma empresa na qual o cidadão tenha participação societária, a informação será repassada pelo Fórum ao Banco de Dados da Serasa, que a disponibilizará às empresas e instituições que concedem crédito. Dívida Vencida - Pendência Bancária ou Financeira O Cidadão com pendência bancária ou financeira, cuja característica é a de dívida existente e vencida, ao ter seus dados cadastrados nos computadores da Serasa será comunicado por carta, via correio, na qual será identificada a instituição ou empresa credora. Ação de Execução Fiscal Federal Se o Cidadão tiver alguma pendência com um órgão federal, porque deixou de pagar impostos, taxas ou contribuições federais, esta anotação também irá constar no Banco de Dados da Serasa e será disponibilizada às empresas e instituições que concedem crédito.