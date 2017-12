Serviços bancários geram insatisfação e prejuízo Saques e transferências realizadas no caixa automático sem o conhecimento do correntista e transações financeiras feitas pela Internet executadas por terceiros são algumas das reclamações que o Procon, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, vem registrando em São Paulo. Com isso, o número de reclamações referente à qualidade dos serviços bancários vem crescendo. O resultado é muita dor de cabeça e prejuízo para os correntistas e o surgimento de mais uma prática criminosa. Segundo a assistente de direção do Procon-SP, Dinah Barreto, os grandes campeões de reclamação ainda são os saques indevidos e as transferências realizadas sem autorização para outras contas. Veja a tabela completa das falhas bancárias apontadas pelo órgão. Problema N.º de consultas N.º de reclamações Cobrança indevida 550 124 Consumidor negativado indevidamente 240 40 Cheque/ordem de pagamento 277 59 Transações eletrônicas 824 271 Contrato 810 108 Saques e transferências Dinah Barreto informa que na ocorrência de qualquer problema em conta corrente ou poupança, o correntista deve entrar em contato com o banco imediatamente. Se a falha acontecer em um caixa eletrônico, o correntista deve pedir que outro cliente, presente no momento da operação, seja testemunha e em seguida chamar um funcionário. Mas se o problema for notado apenas com o extrato, o ideal é contatar o banco, pessoalmente ou por telefone, e encaminhar uma reclamação escrita sobre a falha bancária. Após esse procedimento, a assistente de direção do Procon enfatiza que "o banco é obrigado a depositar o valor do prejuízo logo após a reclamação, até que sejam apuradas as causas do problema". Entre os principais cuidados para se evitar problemas, Dinah Barreto alerta: - Não informar a senha pessoal do cartão de crédito para ninguém, nem utilizar datas de aniversário ou combinações muito óbvias como senha; - Não aceitar ou solicitar ajuda de estranhos, apenas de funcionários credenciados do banco; - Ao digitar a senha, ficar atento para que nenhum estranho esteja olhando; - No ato da reclamação de alguma falha, não utilizar o telefone celular de terceiros. Para maiores informações, o telefone do Procon em São Paulo é 1512, de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 17h. Para cadastros e pesquisas o telefone é (011) 3824-0446, no mesmo horário.