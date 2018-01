Serviços devem pressionar a inflação em 2007 A inflação do próximo ano deve ser pressionada pelo setor de Serviços. A previsão é do coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. "Não é que espere um aumento extraordinário dos preços destes serviços, mas eles devem ter mais espaço por causa do aumento da demanda e por serem itens pouco sensíveis ao dólar, que ultimamente vêm contribuindo com a inflação mais baixa", explicou. O economista admitiu que o setor de serviços ganhou mais representatividade para a economia recentemente e que esta mudança não foi acompanhada pelos indicadores de preços da FGV. "O impacto dos serviços é mais óbvio nos IPCs (Índices de Preços ao Consumidor). Nestes índices, o movimento deve ser mais relevante e a discussão, então, deve ganhar mais força", comentou. Quadros deu como exemplo o comportamento de alguns segmentos do setor, que mantiveram reajustes mais altos, mesmo em anos nos quais a inflação foi mais baixa, como em 2005 (1,21%) e 2006 (3,83%). Os dentistas ficaram mais caros em 4,40% em 2005 e voltaram a reajustar os preços em 4,61% este ano. No ramo de salões de beleza, o movimento foi parecido: 5,79% no ano passado e 5,85% este ano. Alfaiates e costureiras subiram o valor de seus serviços em 3,48% em 2005 e em 3,45% este ano, enquanto reparo em automóveis ficou 7,14% mais caro em 2005 e 8,86% este ano. Tarifas As tarifas de energia elétrica e telefonia também podem voltar a pressionar a inflação no próximo ano, na avaliação de Quadros, fazendo com que o grupo Habitação seja a principal alta do IPC que compõe os IGPs. Este ano, estes dois serviços mostraram redução de preços em função da inflação baixa do ano anterior, mas isto não deve se perpetuar em 2007, de acordo com o economista. Para se ter uma idéia, as tarifas telefônicas ficaram 5,63% mais caras em 2005 e 1,76% mais baratas este ano. Da mesma forma, a taxa de energia elétrica, que havia subido 7,34% em 2005, apresentou deflação de 1,73% em 2006. "Estas tarifas foram as grandes responsáveis pela diminuição tão grande do IPC de um ano para o outro", comparou o coordenador. Em 2005, os serviços públicos de residência, cujos preços são medidos pela FGV, subiram 5,62% e, este ano, apenas 0,17%. Para 2007, ele acredita que a taxa fique em "aproximadamente metade" entre um e outro ano. Pressões menores Para o grupo Transportes, a expectativa de Quadros é a de que não haja pressões, assim como ocorreu este ano, porque não há nenhum sinal de que haja elevação dos preços dos combustíveis. "Como o preço do petróleo está bem-comportado, já se fala até em redução dos preços domésticos", comentou. Ele disse ainda que os dois grupos mais resistentes à diminuição de preços são Saúde - em função, principalmente, dos planos e seguros - e Educação - em decorrência do aumento das mensalidades no início do ano.