Serviços essenciais lideram consultas aos Procons Os serviços essenciais como os de telefonia, energia, água e transportes, são os principais alvos de manifestação dos consumidores junto aos Procons de todo o País. A afirmação foi feita pelo coordenador jurídico do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Cláudio Péret Dias, que participa do seminário "Tarifas dos Serviços Públicos", promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Ele ressaltou, porém, que nem todas as demandas são reclamações, mas também pedidos de orientação e consulta nas centrais de atendimento dos Procons. Segundo Dias, mais de 200 itens são abordados nessas consultas referentes aos serviços essenciais. Os motivos mais freqüentes de manifestação dos consumidores são cobranças indevidas nas contas, representando 63,71% das demandas dos consumidores junto aos órgãos.