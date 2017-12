Serviços fazem sucesso em lotéricas As casas lotéricas são responsáveis por 50% do volume de pagamento de contas do mercado, segundo o superintendente nacional de loterias da Caixa, Fábio Alvim. As pessoas são atraídas às casas lotéricas por causa da diversidade dos serviços, o horário de atendimento maior - geralmente até as 19 horas, a proximidade da casa ou trabalho do cliente e a comodidade no atendimento. As lojas de loteria recebem mais da metade de todas as contas de água, luz, gás e telefone do país. As transações vão de recebimento de contas, depósitos em conta corrente e poupança a recebimento de declaração de isentos do Imposto de Renda. A rede de lotéricos passou a realizar operações em tempo real em maio de 1997. Desde então, já recebeu mais de um bilhão e cem milhões de pagamentos de contas e tributos municipais e estaduais, como o IPTU e o IPVA. Até o final do ano, a Caixa vai inaugurar duas mil lojas de loterias em municípios que não têm agências bancárias. Depósitos Outro serviço que vem ganhando destaque é o de depósitos. Desde o dia dois de maio, as 6.500 lotéricas de todo o País estão recebendo depósitos de caderneta de poupança e conta corrente. Não há limite mínimo para fazer os depósitos, que totalizam, até agora, R$ 84,1 milhões, um número considerado ótimo pela Caixa Econômica Federal, porque representa como as pessoas estão aproveitando a oportunidade de acesso facilitado para poupar. Pesquisas da Caixa mostram que os trabalhadores de menor poder aquisitivo se sentem mais à vontade numa loja de loteria do que numa agência bancária porque, muitas vezes, a pessoa sente vergonha de entrar na agência bancária para fazer depósitos pequenos. A média de valor dos depósitos de poupança feitos nas lotéricas é de R$ 103,74. Segundo Alvim, muitas pessoas ficam incomodadas e até humilhadas ao serem barradas em portas giratórias de bancos. O sistema de segurança não é igual ao oferecido em bancos, mas conta com sistema de alarme e câmeras internas. Para fazer o depósito, é necessário apresentar o código de barras identificador da conta, que está impresso no extrato que a Caixa encaminhou a seus clientes. Outros serviços também realizados pelas lotéricas são: recebimento de Guias de INSS/GPS para pessoa física e jurídica até R$ 1.000,00; recebimento de FGTS até RS 1.000; recarga de telefones celulares pré-pagos; pagamento do Cheque Azul da CAIXA até o valor máximo de R$ 100; recebimento de bloquetos e prestações habitacionais da CAIXA. O prazo para as lotéricas repassarem o pagamento das contas às concessionárias é o dia seguinte de sua realização. As lojas têm, então, que fazer os depósitos imediatamente. Cuidados A diretora de atendimento do Procon-SP, Maria Lumena Sampaio, alerta as pessoas sobre o impulso de desviar dinheiro, destinado ao pagamento de contas, para as apostas em jogos. Alvim diz que a Caixa vê a realização de apostas como um aspecto positivo, que "agrega novas oportunidades de negócios" aos clientes. Além disso, apesar de o Procon não ter registrado queixas até agora, Sampaio recomenda que as pessoas guardem todos os documentos que comprovem as quitações das contas, como papéis contendo detalhes das operações realizadas.