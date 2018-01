Serviços podem liderar demissões A taxa de desemprego da Pnad Contínua atingiu 9% em novembro, maior valor desde o início da série histórica, em 2012. O aumento ocorre principalmente pela deterioração da atividade, com queda de 4% do PIB em 2015, bem como pelo crescimento da força de trabalho, com o contínuo influxo de pessoas à População Economicamente Ativa. Em média, 11,5 milhões estarão desocupados em 2016.