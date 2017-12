Serviços por telefone facilitam negócios As corretoras Socopa e Novação criaram serviços por telefone que permitem a realização de negócios com ações. O serviço utiliza a mesma tecnologia das principais corretoras americanas, como E* Trade e Charles Schwab. Por meio do sistema, os clientes podem comprar ou vender ações rápida e diariamente, 24 horas por dia. Além disso, é possível verificar cotações, consultar recomendações de investimentos ou fazer resgate de aplicações. O cliente deve cadastrar seu telefone nos sites das empresas (veja links abaixo). Na Novação, o mesmo sistema é interligado ao Wap, que permite acesso por meio de telefone celular. A Corretora Souza Barros também está lançando um serviço de atendimento telefônico automático. Porém, por enquanto a opção funciona apenas para consulta de cotações, oferta de ações em tempo real e acompanhamento das carteiras dos clientes. O Grupo Catho, por sua vez, criou o site Catho Bancos, para concentrar informações sobre serviços e produtos bancários. O serviço é gratuito e o usuário tem acesso a informações, dicas e notícias e a um sistema comparativo de taxas e serviços de bancos.