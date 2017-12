Serviços postais terão reajuste médio de 24,2% As tarifas postais da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos (ECT) vão estar mais caras em média 24,2% a partir de hoje. O maior aumento será para os serviços de envio de impressos e porte pago: 50%, um dos maiores índices concedidos para serviços públicos autorizados este ano pelo governo. Os serviços de malote vão subir 3,7%, o menor porcentual. O aumento autorizado ontem pelos Ministérios da Fazenda e das Comunicações não vai incidir sobre as correspondências internacionais, telegramas e vales postais. A Assessoria de Imprensa dos Correios informou que a carta social continuará valendo R$ 0,01. Este é o terceiro reajuste de tarifas da autarquia dos últimos quatro anos. No ano passado, a carta emitida por pessoa física subiu de R$ 0,22 para R$ 0,27, um reajuste de 22,72%. Já a correspondência comercial passou de R$ 0,31 para R$ 0,40, uma elevação de 29,03%. Segundo um assessor dos Correios, o aumento das tarifas tem por objetivo recuperar as distorções financeiras. Os novos preços indicam que a carta comercial (pessoa física) com peso de 20 gramas passará de R$ 0,27 para R$ 0,40, reajuste de 48,14%. Já a carta emitida por pessoa jurídica de 20 gramas subirá R$ 0,15, uma elevação de tarifa de 37,5%. Estes dois preços estão incluídos os impostos como a Cofins e o PIS/Pasep.