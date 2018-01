Serviços públicos agradam brasileiro Os usuários de serviços públicos estão satisfeitos com o atendimento dos setores considerados mais importantes para a sociedade. Entre os serviços públicos pesquisados estão educação, saúde, Previdência Social, além de empresas estatais de abastecimento de água e de energia, Correios, Banco do Brasil (BB), Petrobras e Caixa Econômica Federal. Os Correios e o BB foram apontados como as empresas estatais mais eficientes do País. Entre os correntistas freqüentes, 43% acham os serviços prestados pelo BB melhores que os da Caixa. Em relação ao setor privado, esse número é de 38%. Mesmo com avaliação positiva, a Petrobras teve a pior avaliação em relação a outras estatais: 56% Hospitais e escolas agradam Os serviços prestados por hospitais e escolas públicas agradam a maioria. Do total de entrevistados sobre saúde, 88% estão muito satisfeitos e 83% consideram o atendimento ótimo ou bom. Em relação ao ensino, 72% dos entrevistados afirma que a qualidade nas instituições é ótima ou boa. A pior avaliação ficou para a Previdência. De acordo com a pesquisa, as pensões pagas são baixas, o processo para se aposentar é muito complicado e, para 65% dos usuários, há muita corrupção no órgão.