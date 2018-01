Servidor paga parcela, mas é acusado de calote

Um mês depois de levantar um empréstimo consignado de R$ 5 mil para quitar despesas de emergência, o funcionário público da secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, Paulo Antonio Pereira, foi surpreendido com uma carta de cobrança da Caixa avisando que a prestação de R$ 123 estava atrasada há 45 dias.

“Fiquei surpreso”, diz o funcionário. É que a prestação tinha sido descontada do pagamento e o banco o acusava como inadimplente.

Segundo Pereira, muitos colegas de trabalho estão passando pela mesma situação: estão recebendo aviso de cobrança indicando que estão inadimplentes, mesmo tendo as prestações de consignado descontadas do holerite.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, Claiton Pinheiro, o fato de o Estado não ter repassado o pagamento do consignado para os bancos tem levado muitos funcionários para a lista de negativados. “Muitos estão indo para a lista de inadimplentes da Serasa do SCPC sem saber”, diz o presidente. Segundo Pinheiro, essa é uma “irresponsabilidade” do governo.