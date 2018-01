Servidor público tem até 5ª para abrir conta na Nossa Caixa O governo do Estado de São Paulo faz um alerta aos servidores públicos que ainda não providenciaram a abertura de conta no Banco Nossa Caixa para as dificuldades que poderão enfrentar quando forem receber seus salários e proventos no pagamento de janeiro de 2007. Estão nessa situação cerca de 155 mil funcionários ativos e inativos, incluindo servidores pensionistas e os de autarquias, fundações e outros poderes. Em janeiro do próximo ano, o governo do Estado efetuará o depósito dos salários exclusivamente nas agências da Nossa Caixa. Para isso, todos esses servidores precisam procurar com urgência qualquer agência da Nossa Caixa até a próxima quinta-feira. O governo do Estado ressalta que o atual banco que ainda possui parte das contas do funcionalismo faz maciça campanha para manter cativos como correntistas os servidores estaduais, tentando induzi-los inclusive a não abrir conta na Nossa Caixa. Atualmente, já estão com contas regulares no Banco Nossa Caixa cerca de 1,1 milhão de servidores estaduais. Portanto, adverte o governo do Estado, os servidores que ainda não possuem conta na Nossa Caixa devem adotar essa providência até a próxima quinta-feira. Assim, será possível evitar aborrecimentos quando forem receber o pagamento em janeiro de 2007, segundo informações do site governo do Estado de São Paulo.