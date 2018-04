Servidores argentinos agridem parlamentares Há choques entre servidores públicos, polícia e parlamentares na província de San Juan, na Argentina. O movimento que havia começado de maneira pacífica, ontem à noite, tornou-se violento a partir do meio-dia, com cerca de 400 funcionários do governo que atacaram a pedradas vários parlamentares da província, que tiveram de fugir em uma perua Kombi. Os manifestantes quebraram vidros e portas da Assembléia para repudiar os ?privilégios de altos salários?, enquanto os servidores não recebem desde o mês de janeiro. A polícia também está sendo atacada com pedras e garrafas. Na cidade de La Plata, os servidores públicos também são protagonistas de um violento protesto no qual tentam tomar a sede do governo. Como em San Juan, os empregados pedem o pagamento dos salários atrasados. Leia o especial