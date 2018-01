Servidores da Receita voltam ao trabalho Os servidores da Receita Federal voltaram ao trabalho nesta segunda-feira e agora tentam recuperar o tempo que ficaram em greve. De acordo com os sindicatos das categorias, o acúmulo já era previsto. Contra a forma usada pelo governo para a fusão da Receita com a Previdência, os auditores realizam nesta terça assembléias em todo o País e devem decidir pelo estado de mobilização, ou seja, ficarão preparados para a qualquer momento votar por mais uma paralisação caso o governo encaminhe o projeto de lei (PL) para a junção. Os auditores pararam por 37 dias contra a MP 258. Os técnicos da Receita, que pararam por mais de 100 dias, são contrários aos auditores, e querem que o governo encaminhe o PL, mas com a definição de suas atribuições e um plano de carreiras.