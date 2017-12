Servidores do BC farão nova assembléia à tarde Os funcionários do Banco Central (BC) em Brasília farão, na tarde desta sexta-feira, às 14h30min, nova assembléia para decidir se entrarão em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Os servidores do banco reclamam o cumprimento de acordo fechado com o governo no passado, que pôs um fim a uma paralisação de 33 dias. Pelo acordo, os empregados do BC teriam um reajuste salarial de 6% em janeiro e de mais 4% em junho. O problema é que o aumento de 6% prometido para janeiro não foi pago. O governo diz que está esperando a votação do orçamento deste ano para efetivar o pagamento do aumento.