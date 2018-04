Servidores do BC iniciam greve de 72 horas na terça-feira O diretor de assuntos jurídicos e vice-diretor financeiro do Sindicato dos Funcionários do Banco Central da regional de São Paulo, Antonio Mamoru Oshima, afirmou que haverá greve de 72 horas dos funcionários do Banco Central na próxima terça-feira, 17. "A proposta foi aprovada pela maioria e cruzamos os braços na terça-feira e ficaremos assim até quinta-feira da semana que vem", disse Oshima. Os servidores reivindicam elevação do salário ao mesmo nível daqueles pagos aos servidores da Receita Federal. A proposta de paralisação já foi aprovada pelos funcionários de Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belém. Os funcionários do Banco Central já cruzaram os braços esta semana. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, em Brasília, Paulo Tarso Caloci, a greve foi iniciada na quarta-feira, 11, e foi mantida por 48 horas. Caloci confirmou que os servidores de Brasília também aderiram à proposta de greve por 72 horas. "Todas as regionais do País vão se unificar a partir de terça-feira", acrescentou.